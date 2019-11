Liderul PLUS, Dacian Ciolos, sustine ca Statul roman este paralizat si "incapabil sa apere dreptul fundamental al cetatenilor sai, dreptul la viata" si spera ca dupa alegerile prezidentiale sa se poata organiza cat mai repede alegeri parlamentare anticipate.

"Moartea unor oameni intr-un bloc din Timisoara din cauza unei deratizari, poluarea care le distruge sanatatea unor locuitori din Baicoi si din Brazi, tragedia din Caracal sunt doar ultimele din lungul sir de exemple care arata ca, in Romania, statul nu functioneaza. Este paralizat de nepasare si incompetenta. Este incapabil sa apere dreptul fundamental al cetatenilor sai, dreptul la viata.

Am ajuns aici pentru ca, timp de 30 de ani, statul a fost doar o unealta in mana politicienilor aflati la putere si nu un ansamblu de institutii in slujba cetatenilor. Timp de 30 de ani, functiile de decizie in institutiile statului au fost impanzite cu pile politice, iar functionarii onesti si competenti au fost obligati sa isi plece capetele, sa inghita mizeria sau sa plece din sistem. Am ajuns aici pentru ca, timp de 30 de ani, decidentii din institutiile statului nu s-au preocupat sa avem proceduri pentru a proteja viata romanilor, ci s-au straduit doar sa isi satisfaca sefii politici.

Inconstienta aceasta a ucis oameni. Atat de grava este situatia, atat de rau am ajuns.

Noi, cei din PLUS, spunem ca statul roman trebuie reformat urgent. Trebuie sa-i facem legi noi si clare de functionare. Institutiile statului trebuie conduse de oameni competenti numiti prin concurs si nu politic.

Administratia publica trebuie profesionalizata si trebuie pusa in situatia de a-si asuma deciziile pe care le ia si care au impact direct asupra vietilor oamenilor. Nu mai putem continua cu aceasta atitudine de indiferenta, de imunitate emotionala la ceea ce se intampla in jur. Trebuie sa constientizam ca in administratia publica se lucreaza pentru oameni si nu pentru a umple hartii sau pentru a executa ordine.

Structura politica a actualului parlament nu ne permite sa dam legi care sa corecteze aceste lucruri. Avem nevoie urgenta de un nou parlament, compus din forte politice care isi asuma reforma statului. Speram ca, dupa realegerea lui Klaus Iohannis in functia de presedinte, sa putem organiza cat mai repede alegeri parlamentare anticipate", a scris pe Facebook Dacian Ciolos.