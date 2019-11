Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca, in cazul in care va obtine un al doilea mandat, isi doreste sa comunice mai mult.





"Cred ca as comunica mai mult, poate partea de comunicare nu a ajuns inca la nivelul asteptat sau optim. Si aici, cu siguranta, impreuna cu echipa mea, vom continua cele mai bune abordari. Eu sunt insa dechis sa comunic mai mult, mai intens si atunci si feedback-ul romanilor va fi mai usor de citit pentru mine", a spus seful statului, in cadrul dezbaterii cu jurnalisti si reprezentanti ai societatii civile desfasurata in aula BCU.

El a afirmat ca este un sef de stat care "nu se joaca, nu dicteaza, ci prezideaza", scrie Agerpres.

"Asta va las pe dumneavoastra sa evaluati, ce fel de presedinte am fost eu in primul mandat. Insa, totusi, cateodata, de la PSD mi se spune ca am fost spectator si inactiv, dar ca vreau sa acaparez totul. Ei trebuie sa se hotarasca. In realitate, adevarul este la mijloc. Sunt un presedinte care real se implica, vine cu solutii, nu ma joc, nici nu dictez, prezidez", a raspuns Iohannis, intrebat cum se catalogheaza in acest mandat.