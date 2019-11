Olguta Vasilescu scrie despre Violeta Alexandru, noul ministru al Muncii, ca incompetenta ei incepe sa o sperie, pentru ca aceasta "vrea sa rezilieze contractul intre Casa Nationala de Pensii si Posta Romana pentru plata pensiilor".

"Incompetenta ministrului Baubau, Violeta Alexandru, incepe sa ma sperie! Vrea sa rezilieze contractul intre Casa Nationala de Pensii si Posta Romana pentru plata pensiilor.

Pe langa faptul ca ar falimenta Posta, companie de interes national si strategic, nu exista alternativa pentru plata tuturor pensiilor. Nicio firma privata nu are capacitatea de a distribui pensiile in orice satuc din Romania unde pensionarii nu au card si unde nu exista bancomate. Aceasta alternativa mi-a fost sugerata si mie cat timp am fost ministru, dar am trimis la plimbare indivizii care au avut tupeul sa deschida gura pe acest subiect. Se pare ca noua putere e foarte deschisa, insa...

Motivul? Cica postasii ar fi PSD-isti! Incredibil!!! Ce obsedati penibili!

De la Orban am aflat si aberatia ca destituie directorul CEC Dolj, pe care l-am fi pus noi, liderii PSD Dolj, sa intarzie pensiile sau sa le dea in doua transe. Trecand peste faptul ca asemenea lucruri s-au mai intamplat si pe vremea noastra, din cauza lipsei de lichiditati sau peste faptul ca niciunul dintre liderii PSD Dolj nu are habar cine e director la filiala CEC, fiindca noi nu am schimbat niciun sef de deconcentrata, ca nu mai vorbesc de portari sau functionari cum fac deja PNL-istii, sunt convinsa ca declaratiile lui Orban se inscriu in seria de pregatiri pentru privatizarea CEC! Imi amintesc ce enervati au fost liberalii, cu Citu Apocalipticul in frunte, cand am anuntat ca vom capitaliza CEC-ul, ca sa il transformam intr-o banca importanta a statului! Sa nu ziceti ca nu v-am avertizat!", a scris Lia Olguta Vasilescu pe Facebook.