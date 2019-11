Eugen Teodorovici ii cere demisia lui Florin Citu din functia de ministru al Finantelor Publice, iar daca acesta nu o inainteaza in urmatoarele 48 de ore, il someaza pe premierul Ludovic Orban sa il demita din functie, pentru ca "a sabotat cursul de schimb, leul fiind la un minim istoric".

"Citu – mergi acasa,

Orban – vino la dezbatere,

Eu mi-am tinut partea de intelegere si am asteptat timp de #14ziledemiere, sustinand doar o conferinta de presa, in apararea leului si a cursului de schimb aruncate in aer de metaforele periculoase ale ministrului Vasile Citu. Dansul nu si-a respectat partea sa de intelegere, nu a venit in fata romanilor nici cu analiza promisa, nici cu masurile pe care vrea sa le adopte. De fapt nu a venit nici in fata mea, nici in fata romanilor.

Fapt pentru care ii cer demisia dlui Vasile Citu din functia de ministru al finantelor publice, si-l somez pe Ludovic Orban sa-l demita pe acesta, daca demisia dlui Citu nu va fi inaintata in urmatoarele 48 de ore. Motivul pentru care cer demisia dlui Citu este unul cat se poate de simplu: pentru ca a sabotat cursul de schimb (are antecedente aici), leul fiind la un minim istoric, ceea ce se traduce foarte clar in cresteri de facturi, rate bancare. Si pentru ca a avut intalniri ascunse cu reprezentantii institutiilor financiare internationale, despre care nu a informat romanii si nu ne-a spus ce a vorbit si ce a promis in numele statului roman. Mai mult decat atat, actualul ministru al finantelor se lauda ca va adopta in primele 24 de ore de la investire 25 de masuri 'benefice' pentru mediul de afaceri si realitatea il contrazice, din nou! Niciuna din acele masuri anuntate cu surle si trambite nu se regaseste in economie, deci ... inca o minciuna!

In plus, reiau invitatia de a avea o dezbatere publica despre economia Romaniei si despre finantele publice cu dl Ludovic Orban – Ludovic I, cum vad ca ii place sa fie alintat de catre Klaus Iohannis.

Ca sa aiba timp sa se pregateasca, il invit in cursul zilei de vineri, ora 12.00, la Biblioteca Centrala Universitara (daca acolo le place liberalilor sa vina). Am speranta ca dl Orban se va dovedi mai barbat decat dl Citu si nu va fugi de responsabilitata acestei dezbateri publice, asa cum fuge Iohannis Klaus si mai sper ca nu-si va organiza propria sa dezbatere intr-o camera cu ecou, asa cum face inca presedintele in functie, pentru ca nu asa arata o dezbatere adevarata.

Si pentru ca am tot vorbit despre o dezbatere adevarata: vreau sa fie clar pentru toata lumea, in aceasta seara la BCU Klaus Iohannis nu organizeaza o dezbatere, ci un ceai dansant, unde va dansa printre intrebarile catifelate ale 'jurnalistilor sai', jurnalisti care vor fi rasplatiti, prin numirea unor persoane apropiate lor in functii influente in noua administratie, in functie de cat de bine reusesc sa spele imaginea unei mandat ratat de 5 ani", a scris Eugen Teodorovici pe Facebook.