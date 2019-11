Dan Barna sustine ca va ramane in USR, indiferente de rezultatul votului intern din cadrul formatiunii pe care l-a convocat dupa primul tur al alegerilor prezidentiale.



"Imi intreb colegii de partid daca vor sa-mi dau demisia sau nu. Ambele variante sunt pe masa, la propriu. Indiferent de decizia de miercuri, Alianta merge mai departe, eu raman in USR nu se pune problema sa plec, pentru ca e munca de termen lung. Oricare rezultat este unul legitim normal, e decizia colegilor", a spus Dan Barna la TVR, potrivit antena3.ro.

Chestionat in legatura cu esecul din primul tur al alegerilor prezidentiale, raspunsul lui Barna a fost: "Nu dau vina pe cetateni, este pur si simplu o incapacitate a noastra, a mea si a echipei cu care am lucrat, de a convinge mai muti oameni. (...) Aceste alegeri arata cat de multa munca este necesar sa facem in continuare. Noi am deschis o usa".