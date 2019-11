Europarlamentarul PSD Maria Grapini a sustinut la RFI ca prin refuzul sau de a avea o dezbatere cu Viorica Dancila, seful statului a refuzat, de fapt, romanii.



"Eu spun ca nu a refuzat-o pe doamna Dancila, a refuzat romanii. Foarte multi romani doreau, asa e in democratie, ca in turul doi (...), oamenii pentru a se decide, pentru ca nu au decat doua alternative sau cea de a sta acasa, au dorit dezbatere intre cei doi. Domnul Iohannis nu a procedat corect in raport cu cetatenii si va pierde cel putin din incredere si din imagine", a declarat Grapini, citata de a1.ro.

Chestionata daca Viorica Dancila ar trebui sa mearga la dezbaterea presedintelui Iohannis, raspunsul sau a fost: "In opinia mea, nu. Principial, eu nu ma duc unde nu sunt invitata, este clar declarata o intalnire inchisa si, in al doilea rand, n-ar avea ce sa faca, nici n-ar castiga puncte, pentru ca se vulnerabilizeaza, se duce intr-o intalnire unde au fost alesi bob cu bob cei care sunt pro-Iohannis".