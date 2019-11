Fostul premier, Viorica Dancila, sustine ca ea nu are aroganta de a crede ca va fi "un presedinte ideal", dar va fi unul mai bun decat Klaus Iohannis, care, timp de 5 ani de mandat a fost "un presedite spectator la Cotroceni".

"Am avut prea mult timp un Presedinte spectator la Cotroceni, un Presedinte care, din nepasare si de teama neputintei, nu a facut nimic in 5 ani de mandat.

Am dovedit ca nu mi-e frica de munca si de asumare. Am fost in fruntea Guvernului si stiu bine care sunt problemele tarii si nevoile romanilor. Si nu, eu nu am aroganta de a crede ca voi fi un Presedinte ideal, dar voi fi un Presedinte mai bun decat predecesorii mei, pentru ca imi pasa de tara mea si muncesc pentru oameni.

Niciun roman care va bate la usa Palatului Cotroceni nu va ramane fara raspuns sau sprijin din partea mea. Romania are nevoie mai mult ca oricand de un Presedinte implicat si prezent!", a scris Viorica Dancila pe Facebook.