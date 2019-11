Dan Barna sustine ca fostul presedinte, Traian Basescu, are un "tupeu special cand acuza USR ca e un partid neomarxist" si il sfatuieste pe acesta "sa ramana in barca lui".

"Pentru un domn care se plangea ipocrit prin 2004 ca tara are de ales intre doi comunisti, dl Traian Basescu are un tupeu special atunci cand acuza USR ca e un partid neomarxist.

In Alianta USR PLUS nu o sa gasiti nici comunisti, nici securisti, nici fosti fesenisti si nici nostalgici. O sa gasiti insa oameni cu privirile spre viitor, ale caror vorbe si fapte nu lasa loc de dubii si termeni invatati recent.

In fapt, supararea domniei sale vine din relevanta fara precedent pe care USR si PLUS o au in Parlamentul European pe holurile caruia poate fi vazut si el bajbaind uneori. Il asigur ca suntem de abia la inceput si inca mai avem multe de spus.

Il sfatuiesc pe fostul presedinte sa ramana in barca lui. Daca tot n-a gasit vaporul acela pe care urma sa plece la final de mandat, macar un pic de decenta ar putea sa incerce.

Ar fi o premiera", a scris Dan Barna pe Facebook.