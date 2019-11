Fostul ministru al Muncii, Marius Budai, ii adreseaza presedintelui Klaus Iohannis noua intrebari "la care fiecare cetatean roman asteapta un raspuns".

"9 intrebari pentru dezbaterea organizata de unul singur de candidatul PNL Klaus Iohannis

In contextul organizarii de catre presedintele Klaus Iohannis a unei dezbateri la care au acces doar persoane selectate de echipa de campanie a PNL si fara invitarea contracandidatului de la PSD, formulez 9 intrebari la care fiecare cetatean roman asteapta un raspuns de la actualul presedinte al Romaniei.

1. Domnule presedinte Klaus Iohannis, de ce ati indus frica in randul pensionarilor cand ati comunicat public ca 'Bugetul' adoptat de PSD nu are bani destui pentru plata pensiilor, desi legea fundamentala prevede la «Art 80, alin. 1 ca: Presedintele Romaniei vegheaza la respectarea Constitutiei si la buna functionare a autoritatilor publice. In acest scop, Presedintele exercita functia de mediere intre puterile statului, precum si intre stat si societate»?

2. Domnule presedinte Klaus Iohannis, de ce impreuna cu PNL ati atacat la Curtea Constitutionala noua lege a pensiilor pe care acum Guvernul Orban anunta ca 'incearca' sa o respecte? Sunteti indiferent la pensionarii din Romania care au nevoie de cresterea nivelului de trai prin majorarea valorii punctului de pensie pe care PSD a respectat-o de fiecare data?

3. Domnule presedinte Klaus Iohannis, ce ati facut in ultimii 5 ani pentru pensionarii, pentru medicii, pentru profesorii din fiecare judet din Romania, ceva concret, nu doar ca ati luptat cu PSD care chiar a marit pensiile tuturor pensionarilor, salariile tuturor medicilor si salariile tuturor profesorilor din Romania?

4. Domnule presedinte Klaus Iohannis, de ce nu ati promulgat legile care puteau sa protejeze angajatii cetateni romani sa fie umiliti de angajatori? De ce ati respins initiativa care stabileste cosul minim de consum lunar in functie de care se fundamenteaza salariul minim si initiativa care majoreaza amenzile pentru orele suplimentare peste limita legala?

5. Domnule presedinte Klaus Iohannis, de ce timp de 3 ani ati blocat toate legile prin care PSD a crescut nivelul de trai al tuturor cetatenilor romani si ati respins de mai multe ori 'Bugetul de stat' care prevedea majorarea veniturilor cetatenilor romani?

6. Domnule presedinte Klaus Iohannis, de ce ii ignorati pe cei 2,050 milioane de cetateni romani care au votat PSD si in fata carora nu vreti sa raspundeti la nicio intrebare privind continuarea majorarilor de venituri realizata de PSD?

7. Domnule presedinte Klaus Iohannis, de ce ii invrajbiti pe cetatenii romani, cei care v-au votat contra celor care nu au aceleasi optiuni politice cu dumneavoastra si sustin un alt candidat?

8. Domnule presedinte Klaus Iohannis, de ce ii excludeti din 'Romania normala' pe cetatenii romani care voteaza cu PSD si cu Viorica Dancila?

9. Domnule presedinte Klaus Iohannis, in ce masura va identificati in cea mai eleganta definitie a democratiei, care a fost formulata de Ion Ratiu? «Voi lupta pana la ultima mea picatura de sange ca sa ai dreptul sa nu fii de acord cu mine!»", a scris pe Facebook fostul ministru al Muncii, Marius Budai.