Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni, la Ploiesti, ca imunitatea presedintelui este prevazuta in Constitutie si nu se poate renunta la aceasta fara modificarea Constitutiei.

"Acest lucru se poate face odata cu schimbarea Constitutiei si, sigur, cand ajungem la schimbarea Constitutiei, voi relua aceasta tema", a raspuns Iohannis la o intrebare pusa de jurnalisti despre faptul ca in campania din 2014 a spus ca primul lucru pe care il va face ca presedinte e sa renunte la imunitate.

Klaus Iohannis a mai spus ca impreuna cu Guvernul PNL isi propune cresterea salariilor si pensiilor.

"Noi, si eu si actualul Guvern, ne dorim pentru romani sa ajungem in situatia, si vom ajunge, sa crestem salariile si pensiile, nu asa cum mincinos raspandeste PSD zvonul ca noi am vrea austeritate", a afirmat Iohannis.

Presedintele a vorbit si despre ceea ce isi propune daca va mai castiga un nou mandat.

"Pentru urmatorul mandat am foarte multe proiecte, toate tin de Romania normala. Avem nevoie de o resetare a Romaniei, asta insemnand sa reparam tot ce s-a stricat in acesti ani. Marile sisteme publice trebuie repuse in functiune, asa cum sunt gandite, sistemul de sanatate, scoli, Politie, Jandarmerie si asa mai departe. Peste tot acest regim toxic Dragnea-Dancila si-a insurubat pilele, cunostintele, neamurile. Lucrurile trebuie reluate, trebuie adusi oameni merituosi, oameni pregatiti in pozitiile de conducere, trebuie sa refacem aceste sisteme, in asa fel incat sa functioneze pentru cetatean. Asta deja este o munca imensa. In paralel, trebuie create conditii pentru o dezvoltare economica mai buna, mai sustenabila", a afirmat Iohannis.

Acesta a adaugat ca are si proiecte importante ce tin de securitatea nationala.

"Evident, sunt zone care tin de securitatea nationala, unde trebuie sa ne implicam foarte mult, vorbesc aici si de parteneriate cu SUA, unde am facut pasi frumosi in directia buna, dar vorbim si de dotarea Armatei, de pregatirea soldatilor. Avem nevoie de foarte multa implicare pentru a face ca economia, care va functiona din ce in ce mai bine, sa aduca beneficii si in buzunarele romanilor, asta insemnand castiguri mai substantiale", a mai spus candidatul PNL, potrivit Agerpres.

Klaus Iohannis participa, luni, la Sala Sporturilor Olimpia din Ploiesti, la o intalnire cu membri si simpatizanti.