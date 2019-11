Fostul ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici este de parere ca presedintele Klaus Iohannis "l-a scos la tabla pe nepriceputul Orban" pentru a-l ajuta sa mai aiba "inca un mandat de huzur".

"Seful politic l-a scos la tabla pe nepriceputul Orban, in fata unei clase mici 'de tranzitie' si i-a zis: Ia guvernul 'meu' si du-ma! Mai du-ma un cincinal la Cotroceni!

Iar Orban, chiar daca la primul sau job, degraba s-a executat si direct in campanie electorala s-a bagat, cu tot cu guvern, doar ca sa ii infaptuiasca lui, Iohannis-ului, cea mai mare dorinta - inca un mandat de huzur.

Si au inceput Orban si cativa colegi, la fel de nepriceputi, sa arunce in stanga si in dreapta cu tot felul de mesaje publice, ma rog, ei le zic figuri de stil, despre taieri, renuntari, eliminari, reduceri, etc. Caci ceea ce au declarat ori au scris pe facebook, constient sau nu, a ramas si nu poate fi sters, oricat de mult neaga cu vehementa acum - ca ingheata programele de investitii, ca nu se mai dau vouchere, ca masurile din ordonanta 114 au fost dezastruoase, ca se comaseaza spitale, ca ajunge cu atatea cresteri de pensii si salarii, ca angajatii 'pesedisti' trebuie eliminati din sistem si ca se schimba totul in 24 de ore, incepand cu eliminarea supraaccizei la combustibili, a impozitarii contractelor part-time si a tot felul de taxe, impozite si comisioane.

De un singur semn a fost nevoie, un semn de la Seful inca aflat in campanie, ca sa schimbe placa. Si toate masurile s-au transformat din bune in 'nu am zis noi asta', din absolut necesare in analizabile si perfectibile, din imediate in 24 de ore in niste proiecte legislative care isi vor urma traseul de aprobare in Parlament.

Asa ca nu PSD si-a 'pierdut uzul ratiunii', mai Orban, ci PNL si guvernul 'meu'! In doar cateva zile ati reusit sa ridicati ridicolul la superlativ absolut", a scris Eugen Teodorovici pe Facebook.