USR Bucuresti o acuza pe Gabriela Firea ca organizeaza cel mai scump Targ de Craciun din ultimii 4 ani si, foarte probabil, cel mai scump din istoria Capitalei.



"Record absolut! Gabriela Firea organizeaza cel mai scump Targ de Craciun din ultimii 4 ani si, foarte probabil, cel mai scump din istoria Bucurestiul.

5,6 milioane de lei (1,2 milioane de euro) insumeaza achizitiile aflate in derulare pe care le face municipalitatea pentru Targul de Craciun din acest an. Iar suma va creste pe masura ce ne apropiem de luna decembrie. In plus, aceste contracte nu cuprind onorariile artistilor care, in mod ilegal, sunt tinute la secret de CREART. Spre comparatie, in 2018, Targul de Craciun a costat municipalitatea 850.000 de euro, iar in 2017, 800.000 de euro.

In timp ce tevile RADET crapa peste tot in Bucuresti, iar banii de la obiectivele de investitii se taie sistematic, Gabriela Firea continua sa risipeasca sume enorme pe targuri, balciuri si concerte.

USR Bucuresti considera ca astfel de manifestari au un cost mult prea mare in raport cu beneficiile pe care le furnizeaza cetatenilor. Divertismentul este binevenit, dar o administratie moderna trebuie in primul rand sa ofere servicii de calitate cetatenilor si abia apoi sa-i distreze. Gabriela Firea face exact invers si spera ca distractia sa acopere falimentul edilitar in care a impins Bucurestiul", se arata intr-o postare pe Facebook a USR Bucuresti.