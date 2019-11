Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat luni, cu privire la invitatiile la dezbateri lansate de fosti ministri social-democrati pentru actuali ministri, ca acestia "nu au inteles ca nu mai sunt la putere" si ar trebui sa se ascunda "in munti", adaugand ca PSD nu face programul liberalilor.





"Baietii astia nu au inteles ca nu mai sunt la putere. Baietii astia ar trebui sa se ascunda prin munti si sa isi faca mea culpa dupa nenorocirile pe care le-au facut cat au fost la guvernare in care ne-au adus in situatia in care ne gasim azi. Ca atare, ii indemn sa mai lase cetatenii romani cu toate minciunile lor gogonate si cu gesturile lor care tradeaza un tupeu si o obraznicie si o nesimtire fara margini. Pana una alta domnul Suciu, care a fost ministrul Dezvoltarii, a lasat mii de localitati cu proiecte pe PNDL, companii care au efectuate aceste lucrari fara sa le fie platite (...) si fara ca aceste obiective de investitii care sunt in beneficiul cetatenilor din aceste comunitati sa ajunga sa imbunatateasca viata romanilor care traiesc in aceste comunitati. (...)

Domnul Suciu mai bine vede cum este cu alegerile locale din Sangeorz Bai. (...) Nu ne convoaca pe noi PSD, nu ne stabileste noua programul PSD, iar PSD trebuie sa-si tina fraul, sa se tina intr-o atitudine in care sa inteleaga ca practic au fost alesi cu 46,5% promitand marea cu sarea si dupa ce au livrat romanilor doar praful de pe toba au ajuns la un scor de 20%. In aceste conditii ar trebui sa vada si ei ce au gresit, cum a fost posibil sa se ajunga la o asemenea degradare a suportului public, daca vor sa mai existe in viata publica. Daca continua cu acest concurs de obraznicii si de atitudini nesimtite, sfidatoare la adresa cetatenilor se vor duce in cap, ceea ce nu ma deranjeaza", a spus Orban, dupa Biroul Executiv al PNL.

Daniel Suciu il invita pe Ion Stefan la o dezbatere

Fostul vicepremier social-democrat Daniel Suciu l-a invitat, luni, pe ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, la o dezbatere pe teme care vizeaza institutia pe care o conduce, la o data si o ora pe care acesta le va alege, scrie Agerpres.

Intr-o scrisoare deschisa, Daniel Suciu ii spune lui Ion Stefan ca sunt aproape doua saptamani de cand a devenit ministru al Lucrarilor Publice, deci "a avut suficient timp la dispozitie" pentru a se familiariza cu problematica din aria sa de responsabilitate, dar si pentru a intelege ce lucruri s-au facut in perioada de dinaintea mandatului sau.

"Am observat in acelasi timp faptul ca, de la investirea in functie a actualului Guvern, premierul Ludovic Orban si diversi ministri ai Cabinetului au formulat acuzatii cu privire la activitatea precedentului guvern. Consider in acest context ca este in interesul cetatenilor ca toate problemele ridicate de guvernul din care faceti parte sa fie clarificate in spatiul public - punctual si pe domenii de activitate. Acest lucru se poate face cel mai bine printr-o dezbatere fata in fata intre actualul ministru si fostul ministru. Intrucat sunt diplomat si va asigur ca nu fug cu microfonul, va invit deci, domnule ministru, la o dezbatere 1 la 1, care sa aiba loc in ziua aleasa de dumneavoastra, la ora si locatia care va face sa nu fiti emotiv, asa cum ati fost la audierile din Parlament", afirma fostul ministru in scrisoarea deschisa.

Saptamana trecuta si Eugen Teodorovici l-a invitat pe actualul ministru de Finante, Florin Citu, la o dezbatere.