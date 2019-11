Presedintele PSD Neamt, Ionel Arsene, sustine ca presedintele Iohannis a sadit in cei cinci ani de mandat ura, dezbinare si dispret.



"Nu plecam, domnule Iohannis

Romania este a tuturor Romanilor, asa cum ar trebui sa fie si presedintele!

Nu puteti sa ne impartiti in buni si rai, in competenti si incompetenti, in credinciosi ortodocsi si atei!

In aceasta campanie ati aratat tot ce poate fi mai urat in lupta politica. Ati sadit ura, dezbinare si dispret! Ati incercat cu disperare sa ne divizati.

Ati uitat sa fiti mediator, ati uitat de Basarabia, ati uitat de romani. Cinci ani de fiere, asta ne-ati oferit. Iar in ultimele doua saptamani ati ridicat ura la rang de politica de stat. Nu se mai poate asa!

Spuneti mereu ca sunteti in razboi cu PSD. Dar PSD a fost votat de o parte a romanilor. Sunteti singurul presedinte din lume care uraste o parte a propriului popor!

Nu plecam nicaieri, domnule Iohannis! Romania nu va apartine!

Pe 24 noiembrie, vom veni si noi la vot! Veti vedea ca vorba din popor 'Cine seamana vant, culege furtuna!' se adevereste!

Nemteni, haideti sa ii aratam ca nu i-a reusit planul! Ca suntem si vom ramane aici!", a scris Arsene pe Facebook.