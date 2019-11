Europarlamentarul Rares Bogdan sustine ca Viorica Dancila s-ar face de ras in cazul in care s-ar prezenta la dezbaterea electorala pe care presedintele Iohannis urmeaza sa o tina marti.



"Eu cred ca doamna Dancila, pe langa faptul ca a reusit sa ne ofere o multime de gafe lingvistice si comportamentale, la nivel diplomatic, in continuare incearca cu tot dinadinsul sa se faca de ras (...). Cred ca doamna Dancila foloseste impreuna cu staff-ul domniei sale unica arma pe care o mai au la dispozitie, este vorba de victimizare (...).

Doamna Dancila face greseli puerile. O parte a staff-ului dansei probabil se gandeste ca o vor victimiza si acest lucru ii va aduce voturi, dar in acelasi timp, trebuie sa ia in calcul si faptul ca o pot penibiliza, nu doar victimiza, pentru ca o prezenta a doamnei Dancila in fata salii, unde nu are posibilitatea sa intre, nu-i va aduce puncte electorale, asa cum spera domniile lor", a declarat Rares Bogdan, citat de bursa.ro.