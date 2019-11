Andrei Caramitru, membru USR, sustine ca pe sondaje, PLUS e doar la un sfert sau o treime din scorul USR, iar Dan Barna are exact aceeasi favorabilitate si notorietate ca Dacian Ciolos.



"Eu am cerut fuziunea cu PLUS, public, deja in Iulie (puteti vedea preluarea media mai jos). Era in contextul in care PLUS refuza discutia.

Solutia propusa atunci era:



Fuziune pe un sistem de paritate cu co-leadership si la nivel de filiale si la nivel central



Sistem democratic de vot pentru stabilirea listelor de candidati (nu conteaza din ce “tabara” istorica – USR sau PLUS)



Lasat suficient timp pentru campanie interna si facute alegeri pentru cel mai bun coordonator / reprezentant peste tot (de exemplu peste un an). Nu conteaza daca e din USR sau PLUS. Oricum va fi un singur partid. Cei mai buni sa castige

Intre timp, cred ca situatia de pornire este asa:



pe sondaje, PLUS e doar la un sfert sau o treime din scorul USR. Barna are exact aceeasi favorabilitate si notorietate ca Ciolos. Numarul de parlamentari si oameni cunoscuti in USR este net superior (in PLUS, pe langa Ciolos si Vlad Voiculescu, nu exista in mod real personalitati cunoscute)



USR este organizat mai degraba de jos in sus. Cu un mesaj mai dur pe reforme necesare si pe lupta anti-coruptie. Si refuza traseisti



PLUS e un partid de lider, super-centralizat si cu mesaj tehnocratic super-moderat. Si nu are criterii stricte pentru membri (exista cativa care au fost in alte partide, care nu sunt bine vazuti de cei din USR).

Solutia pentru mine acum este asa: