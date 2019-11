Candidatul PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, se asteapta sa fie chemata la DNA in perioada urmatoare.



"Ma astept sa fiu chemata la DNA, in urmatoarea perioada. Sunt prea multe coincidente: in 2014, a avut Victor Ponta dosar penal. Anul acesta, se astepta ca dl Barna sa intre in turul doi, a avut dosar penal.

Nici nu am intrat bine in turul doi si Rares Bogdan m-a amenintat ca dezbaterea o voi avea cu procurorii. M-as fi asteptat ca presedintele Iohannis sa se delimiteze, dar am vazut o a doua afirmatie a lui Rares Bogdan care a spus ca voi da ochii cu procurorii", a declarat Dancila la Antena 3, citata de jurnalul.ro.