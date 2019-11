Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, reactioneaza dupa declaratiile presedintelui Klaus Iohannis, mentionand ca seful statului are un discurs extremist, "bazat pe ura".



"Abordarea lui Klaus Iohannis este abordarea unui om care vrea dezbinare in societate. Discurs extremist, discurs bazat pe ura, ceea ce cred eu ca nu se pliaza pe realitatea din Romania. Avem nevoie de un presedinte mediator, un presedinte care sa aduca echilibru.

Eu nu sunt in razboi cu nimeni si este regretabil sa auzim ca Klaus Iohannis este in razboi cu un partid politic, este in razboi cu oamenii, pentru ca un presedinte trebuie sa aduca pacea, nu razboiul. Klaus Iohannis a fost de fiecare data in razboi cu cineva. Nu a trebuit sa dea motive, dar de fiecare data a trebuit sa atace pe cineva, de fiecare data a incercat si a si reusit din pacate sa induca in societatea romaneasca foarte multa ura si foarte multa dezbinare. Cum sa spui ca este in razboi cu un partid politic? Este presedintele Romaniei, trebuie sa fie presedintele tuturor romanilor", a spus Dancila la Antena 3, citata de jurnalul.ro.