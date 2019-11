Candidatul PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, sustine ca presedintele Klaus Iohannis si echipa sa au adoptat o noua strategie: "candidatul Iohannis este victima unei campanii devastatoare de FAKE NEWS".



"Vedem de cateva zile cum Klaus Iohannis si echipa sa au adoptat o noua strategie: 'candidatul Iohannis este victima unei campanii devastatoare de FAKE NEWS'.

Sa va fie rusine, domnule candidat!

FAKE NEWS este ceea ce faceti voi de ani intregi, mintind zi de zi ca economia Romaniei este in colaps.

FAKE NEWS este atunci cand falsificati mesaje despre diaspora in conditiile in care noi am implementat programe de sprijin pentru romanii din afara granitelor (exemplu: Diaspora Start-Up) si noi am facilitat votul prin cele 3 zile alocate, cresterea numarului de sectii si votul prin corespondenta.

Ce ati facut voi? Cum ati venit la guvernare, ati eliminat ministerul dedicat relatiei cu diaspora! Iar preamaritul domn Iohannis nu a mers NICI MACAR O DATA in afara granitelor in 5 ani de mandat sa-i intalneasca pe acesti oameni. Va aduceti aminte de ei doar in campanie.

E clar ca asta e tot ce v-a mai ramas, minciuna si jocul murdar. Stiind ca n-ati facut nimic in ultimii 5 ani, singurul lucru de care mai sunteti capabil este sa falsificati mesaje mizerabile si sa va insusiti realizarile altora. Pana si retorica anti-PSD ati confiscat-o brutal de la mai tinerii nostri competitori.

Rusine, Klaus Iohannis! Ne priviti de sus, dar sunteti jos si sunteti mic", a scris Dancila pe Facebook.