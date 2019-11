Candidatul PSD, Viorica Dancila, sustine ca va prelua din programul contracandidatilor sai care nu au intrat in turul doi al alegerilor prezidentiale si spera ca va primi voturi si de la "cei care au votat PNL in primul tur".



Viorica Dancila a declarat la Buzau ca va tine cont "de obiectivele tuturor partidelor politice".

"Mi-am manifestat respectul pentru toti contracandidatii, o sa preiau din programul contracandidatilor mei, chiar daca nu au intrat in turul doi, presedintele Romaniei trebuie sa tina cont de obiectivele fiecarei formatiuni politice, trebuie sa fie presedintele tuturor romanilor", a afirmat candidatul PSD.

Dancila a mai declarat ca "nu trebuie sa uitam ca Partidul National Liberal este partid national, nu partid extremist liberal".

"Cei care au vazut discursul candidatului Iohannis nu se regasesc in el, pentru ca astazi spune ca trebuie sa dispara PSD-ul, maine va spune ca trebuie sa dispara USR-ul, in alta zi va trebui sa dispara UDMR-ul sau Pro Romania. Aceasta atitudine din partea unui presedinte nu este o atitudine proeuropeana, nu este o atitudine care se reflecta intr-un fel postura de presedinte", a mai spus Viorica Dancila.

Dancila a facut un apel la cei care au votat PNL in primul tur sa-si schimbe optiunea

"Chiar si celor care au votat PNL as vrea sa le spun ca eu cred ca nu se regasesc in discursul presedintelui Iohannis, al candidatului Iohannis, un discurs extremist, sa nu uitam ca PNL este partid national, nu partid extremist liberal si cred ca multi dintre cei care l-au votat pe Klaus Iohannis in primul tur nu se vor mai regasi acum printre votantii acestuia. Pentru ca vor face diferenta dintre discursul pe care trebuie sa-l aiba un presedinte, un presedinte care-si reprezinta cu adevarat cetatenii si un presedinte care vrea sa imparta Romania in doua, un presedinte care vrea cetateni de rangul unu si cetateni de rangul doi", a precizat candidatul PSD.

Liderul PSD, Viorica Dancila, a efectuat duminica o vizita electorala in judetul Buzau, a mers la Primaria municipiului Buzau, in Piata Centrala a orasului, la nou infiintata Banca de gene in domeniul agricol, in parcul Crang si la inaugurarea unei sali de sport in localitatea Limpezis, potrivit Agerpres.