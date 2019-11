"Propaganda mizerabila facuta de Olguta Vasilescu o infunda pe Viorica Dancila. Nu ca n-as mai putea eu de asta! Insa atacul xenofob la adresa presedintelui Klaus Iohannis depaseste orice limita.

Daca n-ar fi citit doar etichete de blugi, sefa de campanie a lui Dancila ar fi putut afla ca, la realizarea Marii Uniri au contribuit nu doar romanii. Sasii, evreii, toate minoritatile care au inteles ca daca istoria le-a asezat aici, au ocazia de a ridica impreuna acest taram, s-au achitat onorabil de o datorie nobila.

Rares Bogdan: O poti scoate din PRM, dar niciodata n-o sa poti scoate PRM-ul din ea

Totodata, a te folosi de traumele evreilor pentru un folos electoral, a le reaminti mereu cea mai nenorocita fila din istoria omenirii este de o josnicie fara margini. Olguta Vasilescu isi bate joc, pur si simplu, de Holocaust! 6 milioane de evrei ucisi de un scelerat care nu caracterizeaza marea natiune germana sunt pentru ea o tema de propaganda! Dar atata stie! O poti scoate din PRM, dar niciodata n-o sa poti scoate PRM-ul din ea. Cu aceasta retorica s-a lansat, asta considera ca o poate consacra. Ce fiinta oribila!

Numai ca retorica urii poate avea consecinte nefericite. A-l prezenta pe presedintele Iohannis drept un neamt care vrea sa faca rau romanilor ar putea indica partenerilor nostri occidentali faptul ca in tara noastra exista o mare intoleranta etnica. Si nu este adevarat. Josnicia asocierii originilor germane ale sefului statului cu ororile nazismului este fara margini si ma intreb: oare Olguta Vasilescu e chiar normala? Trebuie sa fii nebun sa faci asemenea asocieri. Se gandeste cineva in PSD ca Germania s-ar putea simti extrem de ofensata? Va dati seama ce zace in mintea celor pe care PSD ii considera izvoare de mesaj daca ei recurg, periodic (caci nu e prima oara) la asemenea porcarii?

Va mai spun ceva: un studiu sociologic realizat anii trecuti arata ca minoritatea germana este cea mai simpatizata din Romania. 82% dintre romanii chestionati au o parere buna si foarte buna despre germanii din tara noastra. Sunt considerati seriosi, harnici, seriosi, disciplinati, iar convietuirea cu sasii din Transilvania este un model pentru multe state avansate.

Rares Bogdan: De ce incita PSD la ura? Totul se invarte in jurul fricii

Prima e frica PSD de a pierde groaznic. A doua este frica pe care incearca sa o induca goarnele PSD alegatorilor, caci au citit ei in manualul de marketing politic ca e un vehicul semnificativ. Va dau o veste: nu mai este!! Oamenii au priceput ca sunt manipulati si asteapta solutii, speranta, nu sperietori! A treia frica eu cred ca e agenda personala a Olgutei Vasilescu: Daca Dancila scoate sub 20%, i se va imputa ei, care e sefa de campanie, ca a fost ineficienta, deci adio cariera politica!

Cata mizerie... Va anunt ca vom face plangere penala! NU putem tolera asa ceva!", a scris Rares Bogdan pe Facebook.