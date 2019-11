Presedintele Klaus Iohannis poate face un sigur lucru bun pentru Romania si anume ca pe 24 noiembrie, in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, sa voteze cu Viorica Dancila, a declarat duminica, la Buzau, candidata social-democratilor.



"Eu cred ca Klaus Iohannis poate face un singur lucru bun pentru Romania, dincolo de vacante, dincolo de plimbari, dincolo de sfidari, de aroganta, poate face un lucru bun pentru Romana: duminica sa voteze Viorica Dancila", a spus sefa PSD, la o intalnire electorala.

Ea a subliniat inca o data ca nu ii este frica de "amenintarile cu procurorii" pentru ca nu are nimic de ascuns si le-a transmis membrilor de partid si simpatizantilor din Buzau ca pe 24 noiembrie PSD va invinge.

"Aveti incredere in candidat, aveti incredere in echipa, aveti incredere in romani asa cum am eu. Pe 24 noiembrie va invinge Tricolorul, pe 24 noiembrie va invinge dorinta romanilor de a-si recastiga tara inapoi", a spus Viorica Dancila.

Ea i-a mai transmis presedintelui Iohannis ca "decat inalt ca bradul si lenes, mai bine buturuga mica ce va rasturna carul mare", scrie Agerpres.

"Chiar daca candidatul Iohannis se uita la mine cu dispret, ma mai si jigneste cateodata, se mai sprijina, asa, cu aroganta, eu vreau sa-i spun un lucru: decat inalt ca bradul si lenes, mai bine buturuga mica ce va rasturna carul mare", a spus Viorica Dancila.

Presedintele PSD si candidatul social-democratilor in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, Viorica Dancila, a efectuat duminica o vizita electorala in judetul Buzau.