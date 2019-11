Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, sustine ca, dupa consultari interne, cea mai mare parte a membrilor partidului sau isi doreste o continuare a Aliantei USR-PLUS.



"88% din membrii partidului isi doresc o continuare a proiectului Aliantei si o intarire a relatiei intre cele doua partide in cadrul Aliantei, mai multa coerenta si claritate in modul in care functionam. Si peste 75% isi doresc o clarificare si o decizie acum, in perioada imediat urmatoare legat de imbunatatirea modului de functionare a Aliantei", a declarat Ciolos, citat de antena3.ro.

Astfel, a fost redactata si o "scrisoare deschisa catre membrii USR si PLUS", in care se pot remarca trei propuneri.

"O structura executiva unica reprezentand diversitatea, consolidand formula deja agreata la nivelul Protocolului Politic al Aliantei, coordonata de un secretar general ales prin vot comun al celor doua partide, (...) un guvern din umbra si un program politic comun, (...) finalizarea pana in februarie 2020 a procesului de desemnare a candidaturilor unice pentru alegerile locale, in baza principiilor agreate in Protocolul Politic al Aliantei", se arata in scrisoare.

Liderul PLUS a mai tinut sa mentioneze ca prin intermediul acestei scrisori "vrem sa transmitem un mesaj de continuare a constructiei si de unitate si coeziune si nu de control a Aliantei, nu vrea nimeni sa inhate niciun partid si nicio alianta si vrem sa continuam sa construim impreuna".