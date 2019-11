Presedintele Klaus Iohannis, care candideaza pentru cel de-al doilea mandat, a declarat sambata dupa-masa, la o intalnire electorala organizata in municipiul Bistrita, ca el nu se afla in competitie electorala cu PSD, ci in razboi cu acest partid, motivul fiind acela ca social-democratii au guvernat "impotriva romanilor".



"Eu nu sunt cu PSD in vreo competitie electorala, eu sunt cu PSD in razboi, noi suntem cu PSD in razboi, si asta nu pentru ca noi suntem asa rai, pentru ca ei au fost rai cu romanii. PSD a guvernat impotriva romanilor, PSD a venit la putere cu promisiuni mari si, nici nu a ajuns bine in Palatul Victoria, a inceput sa incerce sa subjuge justitia, sa acapareze marile sisteme publice. PSD a atacat democratia din Romania - este inadmisibil, a fost inadmisibil si rezultatul este cel pe care l-au meritat: au fost inlaturati de la putere", a spus Iohannis.

El le-a spus celor aproximativ 2.000 de sustinatori aflati in Sala Polivalenta din Bistrita ca acest razboi pe care il poarta cu PSD nu s-a terminat si ca este important ca, printr-o prezenta consistenta la urne, sa fie castigata batalia din 24 noiembrie, pentru turul al doilea al alegerilor prezidentiale.

"Am castigat batalii importante, dar razboiul nu s-a terminat. Urmatoarea batalie, una foarte importanta, se da pe 24 noiembrie, in turul doi al alegerilor prezidentiale. Si da, contez pe voi, dar contez pe toti romanii pe care ii veti mai convinge pana atunci sa iasa la vot. Romanii care merg la vot, ei sunt adevaratii eroi ai alegerilor. Alegatorul cu stampila de vot in mana este eroul alegerilor. Convingeti-l si puneti-l sa mearga sa voteze", a afirmat candidatul sustinut de PNL.

Klaus Iohannis a adaugat ca turul al doilea al prezidentialelor "trebuie castigat cu o majoritate covarsitoare, o majoritate care arata PSD-ului foarte clar unde anume ii este locul, si anume in opozitie".

Presedintele Romaniei a ajuns la Bistrita in jurul orei 14,00, prima oprire fiind in centrul istoric al orasului, langa Biserica Evanghelica, unde a fost intampinat de peste 200 de persoane, care au tinut sa se fotografieze cu acesta sau sa ii ceara un autograf, scrie Agerpres.

Urmatoarea intalnire a lui Klaus Iohannis a fost la sediul PNL Bistrita-Nasaud, cu conducerea filialei judetene si cu mai multi primari, unde a fost asteptat cu paine si sare de cativa bistriteni imbracati in costum popular.

Klaus Iohannis s-a deplasat apoi, pe jos, spre Sala Polivalenta din Bistrita, pentru intalnirea cu sustinatorii sai, fiind insotit de mai multi reprezentanti de la varful PNL: Rares Bogdan, Robert Sighiartau, Alina Gorghiu, Dan Motreanu, Cristina Traila si Ben-Oni Ardelean.