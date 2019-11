"Eu nu sunt in campanie cu doamna Birchall, eu o inteleg, este suparata pentru ca votul colegilor a facut sa fie exclusa din partid, nu o sa ii raspund.

Am revenit la aceasta persoana, poate acum sa spuna orice. In ce priveste cazul Caracal, as vrea ca nicio persoana sa nu incerce sa isi faca campanie pe aceasta tragedie. (...) Am fost prima care a luat masuri, am fost prima care a cerut convocarea CSAT, am fost prima care a cerut masuri stricte pentru violatori, pentru cei care fac trafic de carne vie, pentru cei care comit acte cu violenta. (...) Toate initiativele, fie ca a fost vorba de 112, fie ca a fost vorba de problemele legate de justitie, de niste decizii in Ministerul Afacerilor Interne, toate aceste decizii le-am luat fara sa clipesc. (...) Eu inteleg, ura este foarte mare, dar adevarul este mult mai important. Nu am respins nicio propunere care sa fie legata de cazul Caracal sau pe care sa o putem lua in sedinta de guvern. N-am sa intru acum intr-o disputa cu aceasta doamna, eu ii inteleg frustrarile, dar nu vreau sa intru in disputa cu o persoana care nu a avut credibilitate", a spus Dancila, citata de antena3.ro.