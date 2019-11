Jurnalistul Cristian Tudor Popescu sustine ca in cazul in care li s-ar spune votantilor PSD ca presedintele Iohannis este comunist, atunci acesta -ar putea vota, intrucat in ochii acestora nu este ceva negativ.



"PSD a inaugurat genul acesta de campanie murdara de care nu s-a lasat, iata, pana astazi, deci nu e o noutate. Insa, acum vin cu niste chestii... De pilda, doamna Dancila... Bun, il face dictator pe Klaus Iohannis, e in regula, suna bine, poate se sperie oamenii. Dar dupa aceea il face comunist. Nu-si da seama, distinsa candidata nu-si da seama ce face. O buna parte dintre votantii PSD sunt nostalgici comunisti. Sunt oameni mai in varsta care au nostalgia comunismului cand erau ei tineri, daca vreti fie si pentru acest simplu motiv. Si sa le spui ca Iohannis e comunist inseamna sa ii faci sa se gandeasca: 'Dom'le... pai atunci poate il votam... Daca e comunist'. In ochii pesedistilor asta nu e ceva negativ. Apoi, te apuci sa il faci pe Iohannis anti-european, asa a zis: 'E un presedinte anti-european'. Pai pana acum ce spuse doamna Dancila si toata echipa de zgomote a PSD. Pai nu e el omul nemtilor, nu vinde Romania Germaniei, pe bucati? Nu e omul Bruxelles-ului? Neromanul care e impotriva romanilor Pai cum e anti-european, daca e vandut Bruxelles-ului? E clar ca nu mai rationeaza in momentul asta, incearca cu disperare sa arunce tot felul de formule, unele dintre ele, dupa cum vedeti, aberante”, a declarat CTP la Digi24, citat de adevarul.ro.

