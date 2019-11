Canddatul PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, sustine ca singurul lucru pe care-l are in vedere presedintele Iohannis este disparitia PSD.



"Lupta bolnava cu PSD, singura miza a candidatului Iohannis, singurul lucru pe care-l are in vedere fiind disparitia PSD, exterminarea acestui partid. Atunci ne intrebam: daca maine nu va fi de acord cu USR, cu PMP, cu UDMR, va vrea sa dispara si aceste partide de pe esichierul politic? Cred ca este lupta cu cetateanul, cu lbertatea cetateanului de a-si alege candidatul.

Ma asteptam astazi ca candidatul Iohannis sa dea explicatii despre refuzul dezbaterii. O dezbatere necesara, o dezbatere ceruta chiar de membri din PNL, o dezbatere care arata rsponsabilitate si respectul fata de cetateni. Ma asteptam astazi ca candidatul Iohannis sa dea explicatii pntru declaratiile lui Rares Bogdan. Am vazut ca in 2014 atunci cand Klaus Iohannis l-a avut contracandidat pe Victor Ponta acesta s-a ales cu dosare penale, acum pentru Dan Barna vedem acelasi lucru pentru ca Klaus Iohannis a crezut ca Dan Barna va intra in turul doi. Poate toate acestea erau intamplatoare, dar vad acum de la portavocea lui Iohannis ca si Viorica Dancila trebuie sa mearga in fata procurorilor, si Viorica Dancila trebuie sa aiba dosar penal.

Aceste refuzuri sunt insa ingrijoratoare pentru soarta tarii, romanii se tem pentru ziua de maine, romanii se tem ca daca nu sunt de acord cu ceea ce spune candidatul Iohannis maine-poimaine li se flutura in fata si lor catusele", a declarat Dancila, citata de adevarul.ro.