"Guvernul Romaniei ramane consecvent angajamentului de a reduce nivelul de birocratie cu care se confrunta cadrele medicale, angajatii din educatie, precum si cei din administratiile locale.

Supraincarcarea birocratica este un simptom clar al obsesiei PSD de a controla politic institutiile publice din Romania. In anii in care restul Uniunii Europene mergea spre simplificare, PSD cauta noi si noi modalitati pentru a consolida presiunile politice, inclusiv prin cresterea numarului de hartii si a raportarilor in exces.

Deopotriva medicii, cadrele didactice si cei care lucreaza la proiectele europene resimt acut aceasta povara a birocratiei in exces, iar angajamentul guvernului PNL ramane la fel de ferm: vom reduce nivelul de birocratie!

Am avut o prima intalnire de lucru cu ministrul lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei, Ion Stefan, si cu ministrul educatiei, Monica Anisie. Vor urma alte intalniri si in curand vom anunta solutii moderne de reducere a incarcarii birocratice cu care se confrunta angajatii din sistemul public", a scris Turcan pe Facebook.