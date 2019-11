Presedintele Klaus Iohannis este de parere ca nu ii poate convinge pe alegatorii PSD sa il voteze, in ciuda faptului ca i-ar placea acest lucru.



Seful statului a declarat ca PSD-istii le-au promis "lapte si miere" romanilor, insa in momentul in care au ajuns la putere au initiat un proces de acaparare a justitiei, a marilor sisteme publice, "au inceput sa faca zid in jurul penalilor din PSD".

"Ce vina au oamenii care au ales PSD? N-au nicio vina, pentru ca si ei, dragii mei, isi doresc cam aceleasi lucruri, isi doresc o Romanie moderna, o Romanie prospera, isi doresc sa nu se taie salariile si pensiile. Nu cred ca pot sa-i conving sa ma voteze, chit ca mi-ar placea.

Dar cel putin pot sa le garantez ca eu, impreuna cu guvernul liberal, nici nu vom taia salarii, nici nu vom taia pensii si noi vom face Romania moderna si prospera", a spus Iohannis, citat de ziare.com.