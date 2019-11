Vicepremierul Raluca Turcan sustine ca este scandalos cum candidatul PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, poate minti pe fata.



"Viorica Vasilica Dancila, o declaratie, doua minciuni!

E prea mult!

Am auzit ce a spus ieri, cu seninatate, in conferinta de presa presedintele PSD, Viorica Dancila.

1. Cum adica nu a stiut ce legi a facut Comisia Iordache?! Cum adica nu a stiut pentru ca nu a fost parlamentar, in Parlament, ci premier, la Guvern? Simplu premier, banuiesc... Premier timp de aproape doi ani, fix cand legislatia a fost schingiuita in parlament de partidul pe care inca il conduce. Ori nu cunoaste, in general, dupa ce legi facute de Parlament trebuia sa guverneze ori, pur si simplu, minte lumea in fata.

2. Cum adica procurorii DIICOT aveau raportul clasificat al MAI privind 10 august? Daca era asa, de ce l-au mai cerut insistent in atatea randuri? De ce ieri, cand in sfarsit a fost desecretizat si trimis la DIICOT, procurorii nu au spus ca nu mai au nevoie, ca il aveau demult? Stie o tara intreaga cum a tinut cu dintii sa nu ajunga la anchetatori. Pentru asta sau, si pentru asta, a tinut cu dintii de Putere. Sa nu se afle adevarul.

Este scandalos cum poate minti pe fata, fara scrupule! Unde a facut oare practica? La scoala lui Liviu Dragnea?", a scris Turcan pe Facebook.