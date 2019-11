Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, sustine ca prima masura pe care ar urma sa o ia in cazul in care va fi presedinte va fi initierea unui referendum pentru ca seful statului sa nu mai aiba imunitate.



"Voi initia un referendum astfel incat presedintele Romaniei sa nu mai aiba imunitate. Cred ca acest lucru este foarte important si as realiza eu promisiunea pe care a facut-o in 2014 Klaus Iohannis. Asa cum am fost prim-ministru un an si noua luni si nu am avut imunitate, consider ca presedintele Romaniei trebuie sa nu aiba imunitate.

Imi reprosez faptul ca nu am comunicat indeajuns pe obiectivele pe care le-am realizat. Am facut foarte multe lucruri si am facut un bilant pe care speram sa il prezint la intalnirea cu Klaus Iohannis si inca mai sper sa avem aceasta dezbatere. Am pus in acest bilant tot ceea ce am realizat pentru romani, si pentru pensionari, si pentru tineri, si pentru cei din diaspora, si pentru fermieri, dar nu am reusit sa comunic la fel de mult, pentru ca eu chiar am muncit. Nu am stat in vacante, nu prea am avut libere si am muncit in fiecare clipa, pentru ca am stiut ca in spatele deciziilor pe care le iau sunt oamenii, sunt oameni care au asteptari, sunt oameni care cred in mine, sunt oameni care spera intr-o viata mai buna, intr-un nivel de trai mai bun si atunci si poate nu am comunicat la fel de bine si i-am lasat pe cei ca Iohannis, Orban si Citu sa vina in spatiul public si sa arunce cu noroi. Dar eu cred ca oamenii au vazut, oamenii au simtit in propriul buzunar, au simtit pe propria piele masurile pe care le-am luat in perioada in care am fost premier. Cred ca acest lucru pot sa mi le reprosez", a declarat Dancila, citata de antena3.ro.