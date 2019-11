Presedintele Klaus Iohannis sustine ca PSD "improasca venin, minciuni si fake news" in campania electorala.



"Sper ca ati observat un pic cum m-am pozitionat eu, promovand Romania normala si o Romanie fara PSD. Nu aveati cum sa nu observati si campania PSD. Ati observat cum isi arata fata urata, ca sa nu spun altceva, ca vreau sa raman intr-o zona politicoasa, in puternic contrast cu contracandidata mea. PSD improasca venin, minciuni si fake news. Asta face PSD, asta este PSD. Minciuni peste minciuni despre mine, despre voi, aliatii nostri. Asta stie sa faca PSD si nu este suficient. Au pierdut si au pierdut grav, au fost trimisi de trei ori acasa de poporul roman la europarlamentare, referendum si in primul tur al alegerilor prezidentiale si, totusi, PSD isi face planuri deja pentru motiune de cenzura. Ei vor sa vina inapoi. Cum sa traiasca PSD fara conexiuni la bugetul tarii? Or, asa ceva cred ca sunteti de acord ca nu putem sa permitem.

Este extrem de important sa mergem la vot si sa avem in turul doi al prezidentialelor un rezultat clar, evident, fiindca atunci vom avea toata legitimitatea sa reconstruim Romania, sa resetam Romania, sa facem o data dupa 30 de ani Romania normala.

Romania normala nu se poate realiza cu PSD in curte. Romania normala este o Romanie in care PSD nu se regaseste nici in conducerea statului, nici in conducerea judetelor si sper sa dispara si din majoritatea primariilor din tara. Si nu vreau sa fiu gresit inteles - eu imi doresc o Romanie fara PSD in conducere, asta nu inseamna ca trebuie sa plece din tara, nu au decat sa stea in Opozitie, asa se numeste locul acela", a spus Iohannis, citat de romaniatv.net.