Prim-ministrul Ludovic Orban ofera asigurari ca salariile si pensiile vor fi platite la termen.



"In ceea ce ne priveste, onoram toate cheltuielile necesare ale bugetului. Sigur ca ceea ce vom considera cheltuieli necesare le vom face sa dispara din cheltuielile bugetului. Salariile si pensiile vor fi platite la termen. Dar nu vom plati in continuare salarii la cei care au intrat pe usa din dos in institutiile publice, pe baza de carnet de partid sau pe baza de pile si rubedeniile clientelei politice a PSD si cei care nu-si fac treaba", a declarat Orban, citat de b1.ro.

Seful Executivului a tinut sa mentioneze ca se va continua procesul de reducere a dimensiunii aparatului birocratic.

"Am inceput cu reducerea numarului de ministere, vom continua cu reducerea numarului de entitati publice aflate in subordinea Guvernului si in subordinea ministerelor, astfel incat sa asiguram o administratie cat mai eficienta, o administratie cat mai lipsita de proceduri inutile care sa asigure fluenta tuturor proceselor administrative necesare pentru asigurarea de servicii de calitate si prompte catre cetateni, de asemenea o relatie normala si fireasca cu mediul de afaceri care sa incurajeze orice fel de investitor", a adaugat el.