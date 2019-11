Fostul ministru al Justitiei Ana Birchall, a reactionat in urma declaratiei Vioricai Dancila conform careia nu stia ce se intampla in Comisia Iordache, avand in vedere ca nu ar fi membru al Parlamentului.



"Aseara am mai citit o inca minciunica a doamnei Dancila cum ca nu avea de unde sa stie de nenorocirile gasite la Ministerul Justitiei, de modificarile toxice facute in ”Comisia speciala Iordache”, de asaltul si asediul la care am fost supusa eu si Ministerul Justitiei.

Dancila a afirmat cu nonsalanta si tupeu maxim ca „Doamna Birchall sa spuna la ce face referire, eu nu am de unde sa stiu”.

Pai doamna candidat Dancila, nu ar fi mai bine sa le spuneti dvs. romanilor daca ati avut sau nu discutii cu mine (unele chiar in sedintele de guvern), pe urmatoarele probleme din justitie, cu titlu de exemplu:

LIBERAREA CONDITIONATA: inasprirea conditiilor liberarii conditionate respectiv, cresterea de la 60 la 65 de ani varsta la care instanta putea dispune liberarea conditionata; pentru a beneficia de liberarea conditionata, condamnatii pe viata trebuie sa fi executat minim 25 de ani, fata de 20 ani pe regula veche etc., majorarea fractiei de 5/6 pentru infractiuni pentru care legea prevede pedepse mai mari de 10 ani (fapt care mi-a adus prima cerere de remaniere din partea dvs.);

LEGEA PRIVIND RECURSUL COMPENSATORIU: reglementarea recursului compensatoriu in zile, in cazul cazarii in conditii necorespunzatoare si considerarea ca executate suplimentar a unui numar de 6 zile pentru fiecare perioada de 30 de zile – deci in medie 73 de zile pentru fiecare an, a condus la liberarea conditionata inainte de termen, a unui numar mare de detinuti, indiferent de infractiunea pentru care au fost condamnati. Ce ridica un semn de intrebare este prevederea introdusa smechereste, in Comisia Iordache (si asa cum mi-au marturisit un numar foarte mare de parlamentari nu au stiut de aceasta prevedere si efectele sale toxice), conform caruia este faptul ca daca o singura celula dintr-un pavilion nu indeplineste standardele / conditiile CEDO atunci se considera ca nici celelalte celule nu indeplinesc standardele, motiv pentru care s-a extins beneficiul recursului compensatoriu si pentru cei detinuti in conditii corespunzatoare.Efectele le - am vazut cu totii respectiv, un numar foarte mare de liberari conditionate pe baza recursului compensatoriu;

NECESITATEA INASPRIRII REGIMULUI SANCTIONATOR AL INFRACTIUNII DE LIPSIRE DE LIBERTATE IN MOD ILEGAL si incriminarea separata a faptei comise prin RAPIRE - ca forma agravata a lipsirii de libertate in mod ilegal precum si prevederea unor variante agravate, raportate la victima;

SCHIMBAREA MODALITATII DE PROMOVARE LA ICCJ, printr-un concurs care consta intr-un interviu ceea ce ridica semne de intrebare (fata de procedura anterioara de concurs).

Ar mai fi o varianta: si daca tot spuneti ca dvs. ca nu aveti de unde sa stiti … poate nu ati inteles despre ce vorbeam. Eu insa sper sincer sa nu fie vorba de asta, ar fi chiar mult mai rau decat o minciunica de campanie.

P.S. Fiindca tot veni vorba, i-as aduce aminte doamnei Dancila si despre corespondenta noastra din 2017,cand eram ministrul justitiei interimar dupa ce Iordache a fost dat afara din guvern, pe tema OUG 13. Da! Exact acea OUG privind amnistia si gratierea, a carei ferventa sustinatoare era dumneaei pe vremea aceea, in calitatea domniei sale de europarlamentar. Nu de alta, dar am convingerea ca "executia" mea din functia de Ministru delegat pentru Afaceri Europene are o legatura si cu acea corespondenta...", a scris Birchall pe Facebook.