Presedintele USR, Dan Barna, a reactionat dupa ce consiliera USR, Ana Ciceala, a fost jignita de viceprimarul Aurelian Badulescu.



"In sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti, viceprimarul Aurelian Badulescu a jignit-o in mod incalificabil pe colega noastra Ana Ciceala care a obtinut in instanta desfiintarea companiilor capusa ale Gabrielei Firea.

Citeste si: Viceprimarul Badulescu, catre Ana Ciceala (USR): Mi-e scarba sa te aud vorbind. Vezi-ti de treaba dumitale, ca esti femeie cu burta la gura

Dl Badulescu nu e la primul acces de badaranie. Masura a fost depasita demult, dar comportamentul lui violent impotriva colegelor noastre din Consiliul general, exersat chiar in fata primaritei Firea, a fost tolerat de PSD. Este greu de inteles cum primarul capitalei, Gabriela Firea, si presedintele PSD, Viorica Dancila, accepta astfel de derapaje.

Le solicit celor doua doamne sa isi precizeze public pozitia fata de agresivitatea colegului lor. Bucurestenii au dreptul sa stie daca acest limbaj insultator, precum cel folosit de viceprimarul Badulescu, e incurajat de PSD", a scris Dan Barna pe Facebook.

USR: Asteptam ca primarul Gabriela Firea sa-si ceara scuze

"Colega noastra Ana Ciceala a fost din nou jignita in sedinta de Consiliu General.

Asteptam ca primarul Gabriela Firea sa se delimiteze de declaratiile viceprrimarului PSD Aurelian Badulescu si sa-si ceara scuze pentru nenumaratele injurii aduse de acesta colegelor noastre din Consiliu. Daca nu va face acest lucru, inseamna ca Gabriela Firea legitimeaza si incurajeaza violenta impotriva femeilor, violenta verbala deocamdata dar care se poate transforma oricand in violenta fizica.

Consilierii USR nu se lasa intimidati de manifestarile grobiene ale reprezentantilor PSD din Consiliu. Continuam sa aparam Bucurestiul de incompetenta si coruptia administratiei falimentare conduse de Gabriela Firea", arata USR intr-o postare pe Facebook.