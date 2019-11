Presedintele PSD, Viorica Dancila, sustine ca actualul sef de stat "nu intelege ce inseamna sa fii presedintele unei tari nici dupa cinci ani de zile".



"Domnul Klaus Werner Iohannis ar fi de ras daca nu ar fi de plans. (…) Pentru a intra in turul doi, in spatele meu au fost 2 milioane de voturi. Prin ceea ce face, prin ceea ce spune candidatul Iohannis ii sfideaza, ii sfideaza si pe romani. Dansul nu vrea o dezbatere, vrea un monolog.

Domnul presedinte are o rafuiala personala, dar dansul nu vine in fata romanilor sa vorbeasca despre lucrurile pe care romanii le asteapta din partea presedintelui. Am vazut un presedinte care efectiv vrea sa duca in derizoriu aceste alegeri, un presedinte care se vede reales

Ii este frica sa nu dea socoteala romanilor pentru ceea ce a facut in cinci ani, pentru modul in care i-a tratat si i-a dispretuit pe romani. (…) Cred ca nu intelege ce inseamna sa fii presedintele unei tari nici dupa cinci ani de zile", a spus Dancila la Antena3, citata de aktual24.ro.