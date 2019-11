Presedintele PSD, Viorica Dancila, a reactionat in urma declaratiilor fostului ministru al Justitiei , Ana Birchall, care a fost exclusa din PSD in aceasta saptamana.

"Nu am ce sa comentez. Doamna Birchall trebuie sa spuna la ce se refera. Dar vad discursul doamnei Birchall ca si cum ar face parte din staff-ul de campanie al domnului Iohannis. Vad o apropiere foarte mare. Doamna Birchall sa spuna la ce face referire, eu nu am de unde sa stiu.

Mai mult, doamna Birchall e membra a Parlamentului Romaniei, a votat anumite legi in Parlament. Eu nu sunt membra a Parlamentului Romaniei, nu stiu ce s-a intamplat in Comisia Iordache. (...) Nu stiu ce vrea sa spuna doamna Birchall, poate vrea sa justifice intr-un fel modul in care a actionat", a spud fosta sefa a Executivului, citata de antena3.ro.