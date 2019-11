Campania electorala pentru turul al doilea al alegerilor prezidentiale incepe vineri, de la ora 00,00, aceasta urmand a se incheia sambata, 23 noiembrie, la ora 7,00.



Autoritatea Electorala Permanenta anunta ca, potrivit legii, al doilea tur de scrutin are loc in aceleasi sectii de votare si circumscriptii electorale, sub conducerea operatiunilor electorale de catre aceleasi birouri electorale si pe baza acelorasi liste de alegatori de la primul tur.

La sectiile de votare din strainatate, se voteaza pe durata a trei zile, ca si la primul tur, conform urmatorului program:



vineri, 22 noiembrie, intre orele 12,00 - 21,00;



sambata, 23 noiembrie, intre orele 7,00 - 21,00;



duminica, 24 noiembrie, intre orele 7,00 - 21,00.

In toate cele trei zile exista posibilitatea de prelungire a votarii pana cel mai tarziu la ora 23,59 pentru alegatorii care se afla la sediul sectiei de votare la ora 21,00, precum si pentru cei care se afla la rand in afara sediului sectiei de votare, reaminteste AEP.

Potrivit legii, pot vota la sectiile de votare din strainatate cetatenii romani care in ziua alegerilor se afla in strainatate, indiferent de motivul prezentei acestora pe teritoriul altei tari - domiciliati, rezidenti sau turisti.

Actele pe baza carora se poate vota in strainatate sunt: cartea de identitate; cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate; pasaportul diplomatic; pasaportul diplomatic electronic; pasaportul de serviciu; pasaportul de serviciu electronic; pasaportul simplu, pasaportul simplu electronic; pasaportul simplu temporar; carnetul de serviciu militar (in cazul elevilor din scolile militare).

* In ceea ce priveste votul prin corespondenta, alegatorii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate care au primit plicul trebuie sa se asigure, inainte de a lipi autocolantul pe candidatul preferat, ca acesta a intrat in turul al doilea. In cazul in care autocolantul este aplicat pe un candidat care nu a intrat in turul al doilea, votul este anulat, mentioneaza AEP.

Plicurile cu optiunile pentru turul al doilea trebuie expediate astfel incat sa ajunga la sediile birourilor electorale pentru votul prin corespondenta pana cel mai tarziu in data de 21 noiembrie. Cei ale caror plicuri nu ajung pana la termenul mentionat vor fi notificati si indrumati sa se indrepte spre cea mai apropiata sectie de votare.

*** In tara, au fost organizate 18.748 de sectii de votare, iar lista acestora poate fi consultata pe site-ul www.roaep.ro la sectiunea Management Electoral/Geografie electorala/Registrul sectiilor de votare. Alegatorii pot afla la ce sectie de votare sunt arondati accesand www.registrulelectoral.ro.

Votarea in tara are loc duminica, 24 noiembrie, intre orele 7,00 si 21,00, cu posibilitatea de prelungire pana cel mai tarziu la ora 23,59 pentru alegatorii care se afla la sediul sectiei de votare la ora 21,00, precum si pentru cei care se afla la rand in afara sediului sectiei de votare.

Alegatorii din tara voteaza cu un act de identitate valabil, emis de statul roman: cartea de identitate; cartea electronica de identitate; cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate; pasaportul diplomatic; pasaportul diplomatic electronic; pasaportul de serviciu; pasaportul de serviciu electronic; carnetul de serviciu militar.

Potrivit AEP, pasaportul simplu, pasaportul simplu electronic si pasaportul simplu temporar pot fi folosite doar de cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care voteaza in Romania.

In tara, cetatenii voteaza la sectia de votare la care este arondata strada sau localitatea unde isi au domiciliul ori resedinta, iar in cazul in care se afla in alta unitate administrativ-teritoriala, pot vota la orice sectie de votare din cadrul acesteia.

Pentru alegatorii netransportabili din motive de boala sau invaliditate, din tara, presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate aproba, la cererea scrisa a acestora, depusa cel mai tarziu in preziua votarii, insotita de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care sa rezulte ca persoanele respective sunt netransportabile, ca o echipa formata din cel putin doi membri ai biroului electoral sa se deplaseze cu o urna speciala si cu materialul necesar votarii - stampila cu mentiunea "VOTAT", buletine de vot si timbre autocolante necesare pentru a se efectua votarea, scrie Agerpres.

Ca si in primul tur, operatiunile privind numararea voturilor, inclusiv a celor prin corespondenta, sunt inregistrate video si audio si se desfasoara in deplina transparenta, in prezenta tuturor membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a persoanelor acreditate.

Persoanele acreditate sa asiste la efectuarea operatiunilor electorale la primul tur de scrutin sunt de drept acreditate sa asiste la efectuarea acestor operatiuni si la al doilea tur, precizeaza AEP.