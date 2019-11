Liderul PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat joi ca in cazul in care va pierde alegerile prezidentiale, candidatul social-democratilor, Viorica Dancila, ar trebui sa ramana la presedintia PSD pana ce va avea loc congresul organizat la termen, astfel incat partidul sa isi canalizeze energia spre castigarea alegerilor locale si parlamentare.



"Eu cred ca am invatat cu totii din acele greseli si toti liderii care au fost 'devorati' de catre partid la un moment dat, intr-o forma sau alta, au primit respectul colegilor si regretul pentru acele momente. Nu cred ca suntem acum in acea situatie in care dupa alegerile prezidentiale sa se ceara capul cuiva. Cred ca toata forta noastra, toata energia noastra trebuie sa se indrepte pentru castigarea alegerilor locale in primavara si a celor parlamentare la finalul anului. Ar fi distructiv pentru noi toti. Ce se intampla cu doamna Dancila? Este presedintele partidului si isi va incheia mandatul atunci cand va fi organizat un congres, la termen. Acesta este punctul meu de vedere", a afirmat Firea pentru Romania Tv.

Ea a mentionat ca este un punct de vedere personal, pe care il impartaseste si cu alti colegi, dar nu a putut preciza daca este reprezentativ pentru majoritate.

"Nu stiu care este opinia celorlalti colegi, dar, cel putin din ce am discutat si noi inaintea comitetelor executive, cam aceasta este ideea. Nu pot sa spun daca majoritatea, dar poate ca m-am aflat eu intr-un colt al salii in care aceasta a fost opinia. (...) Sub nicio forma nu cred ca exista in tara vreun coleg care sa gandeasca de asemenea maniera, in care sa nu se mai implice, in ideea ca PSD si-a facut datoria pentru acest moment politic si a intrat in turul doi si ca, oricum, sa fim blazati ca va castiga actualul presedinte alegerile prezidentiale si noi sa nu ne mai mobilizam. Eu nu cred ca se va intampla asa. Eu i-am vazut pe toti colegii mei in Comitetul Executiv si in videoconferintele noastre de la sediul central si va spun ca toti sunt mobilizati", a mai spus Firea.

Primarul general a adaugat ca in cazul in care dupa o eventuala pierdere a alegerilor prezidentiale, membrii PSD se vor imparti "in biserici, bisericute, grupuri, grupulete", vor da apa la moara adversarilor care doresc un "PSD faramitat, un PSD mai mic, un PSD - eventual - care sa faca implozie", scrie Agerpres.

"Eu va spun de pe acum ca nu voi face altceva decat sa lupt pentru aceasta formatiune politica. Nu de altceva, dar a adus foarte multe lucruri la guvernare, atunci cand a fost lasata. Si trebuie sa avem respect pentru oameni, pentru cetateni. Eu, alaturi de colegii mei, voi milita in Comitetul Executiv, in Biroul Permanent sa pastram aceasta structura de conducere pana la congresul la termen, sa nu existe nicio sincopa, sa nu existe, asa cum spun jurnalistii, nopti sau zile cu cutitele pe masa, cu revansa, cu sange, cu taieri de capete, pentru ca aceste lucruri nu ne vor face deloc bine, ca formatiune politica si vom transmite un mesaj de neseriozitate fata de electorat", a mai declarat Firea.