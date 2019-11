Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, i-a invitat pe premierul Ludovic Orban si pe ministrul Finantelor, Florin Citu, la o dezbatere pe teme legate de economie si finante organizata la Academia de Studii Economice.



"Il invit pe domnul Orban, pe domnul Citu pentru maine (vineri - n.r.), la ora 12,00, la Academia de Studii Economice, la o dezbatere publica pe tot ceea ce inseamna teme legate de economia tarii, legate de finantele tarii. Sper sa dea curs unei astfel de invitatii, pentru ca este corect fata de cei care ne urmaresc, romani, persoane fizice, companii din Romania, sa stie corect care este situatia, la ce sa se astepte in urmatoarea perioada si, mai ales, care este planul actualului Guvern, pentru ca - stim cu totii - se evita luarea de masuri pana pe 24 noiembrie, astfel incat sa nu-i fie afectata candidatura domnului Klaus Iohannis", a declarat Teodorovici, fost ministru al Finantelor, intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul PSD.

El s-a aratat convins ca rectorul ASE va fi de acord sa gazduiasca "aceasta dezbatere foarte importanta", scrie Agerpres.

Teodorovici, despre Citu: Nu stie sa citeasca un buget

Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, si-a exprimat joi "profunda dezamagire si mahnire" vizavi de faptul ca ministrul de Finante, Florin Citu, "nu stie sa citeasca un buget".

In opinia sa, Florin Citu a sustinut "o tentativa de conferinta de presa, in loc sa prezinte o situatie la zece zile de la preluarea mandatului".

"M-as fi asteptat ca ceea ce discutam astazi sa fie strans legat de o situatie pe care ministrul de Finante, domnul Vasile Citu, sa o prezinte dupa primele zece zile de mandat. Din pacate, a fost o tentativa de conferinta de presa. In primul rand, daca ar fi sa ne luam dupa alegatiile domnului Vasile Citu ar trebui sa ma prezint in fata dumneavoastra ca Eugen Teodorovici, alias Al Capone. Dar sunt Al Capone cum domnul Vasile Citu este seful FBI. Dincolo de gluma, o discutie serioasa pe situatia economica a Romaniei ar trebui sa aiba in vedere datele pe care Ministerul de Finante trebuie sa le prezinte astazi in mod public. Imi exprim profunda dezamagire si mahnire chiar vizavi de faptul ca domnul Vasile Citu nu stie sa citeasca un buget si mai ales felul in care dansul a inteles astazi sa se prezinte ca ministru de Finante", a declarat Teodorovici, intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul PSD.

Potrivit acestuia, pe site-ul Ministerului de Finante poate fi gasita situatia privind istoricul referitor la venituri si cheltuieli.