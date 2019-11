Andrei Caramitru, membru USR, sustine ca il va vota pe Klaus Iohannis in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, pentru a nu da o sansa PSD-ului.

"M-am bucurat ca dl Iohannis a vorbit ieri. Avem standarde atat de scazute incat ceva atat de 'normal' devine un eveniment. Faptul ca a fost fluent nu ma mira deloc - stiam ca este o persoana inteligenta.

Da. Il voi vota ca sa nu dau o sansa PSD-ului. Parerea mea este insa aceeasi ca pana acum. Ca dl Iohannis reprezinta perfect mentinerea status-quo-ului, a sistemului existent, a situatiei de dinainte de Dragnea. Perioada USL cu o tenta pro-UE/NATO.

De ce spun asta?

* nu a propus nimic pe repararea justitiei. Problema e la ministru. Nu are opinii despre ce trebuie facut. Nu a criticat pe Savonea nici o secunda. Nici nu se va implica in CSM desi poate face asta constitutional

* a spus clar: PSD era OK inainte de Dragnea, ba chiar pana si Ponta era OK. Normal - mesaj consistent de la vicele USL de acum cativa ani

* Nu a vorbit o secunda de USR/PLUS. Nu exista in mintea lui, desi e a 3-a forta din tara.

Ce inseamna asta pentru al doilea mandat? Cred ca directia e evidenta:

* PSD va fi izolat total. Asta e bine

* ALDE, ProRo si PMP sunt perfect frecventabile. Asta ma ingrijoreaza

* Va face tot ce se poate pentru a izola USR sau pentru a-l dilua catre o directie 'tehnica', fara intransigenta si cereri de reforma curajoasa. O anexa palida a PNL

* Tinta este inlocuirea partidului-stat PSD cu partidul-stat PNL (insa in jurul aripii USL, nu cea reformatoare de acolo). Un pic mai bine - da. Reforma reala - nu.

Deci il votam. Nu avem incotro. Dar trebuie sa intelegem riscurile si care e directia data de la varful minunatului nostru stat", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.