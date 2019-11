Mihai Fifor sustine ca ministrul de Interne, Marcel Vela, nu a desecretizat dosarul 10 august, pentru ca acesta "a fost desecretizat inca din 31 ianuarie 2019, cand MAI a stabilit ca peste 90% din acest document nu mai avea carcter secret".

"Raportul mitingului din 10 august 2018 pe care l-a 'desecretizat' astazi ministrul Marcel Vela a fost desecretizat inca din 31 ianuarie 2019, cand MAI a stabilit ca peste 90% din acest document nu mai avea carcter secret. Restul de 10% depindea exclusiv de alte institutii.

Deci azi, ministrul Vela nu a declasificat nimic. Au avizat doar alte institutii acel rest de 10%. Intrebarea legitima e de ce aceste alte instututii s-au hotarat sa faca asta taman acum, intre cele doua tururi de scrutin ale alegerilor prezidentiale.

Pentru cetateni raportul este exact asa cum a fost si pana acum: NEPUBLIC. Iar PNL stia dinainte ca DIICOT nu-l poate face public pentru ca este 'mijloc de proba' in ancheta penala aflata in desfasurare.

In concluzie, tot ce am vazut azi a fost doar o mascarada! O mare pacaleala electorala, al carei unic scop a fost de a readuce in memoria colectiva o emotie, care sa acopere fuga lui Iohannis de o dezbatere in care sa dea seama pentru contraperformanta din mandatul sau!", a scris Mihai Fifor pe Facebook.

