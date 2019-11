Presedintele PNL Neamt, deputatul Mugur Cozmanciuc, a cerut, joi, intr-o conferinta de presa, tuturor celor care in primul tur al alegerilor prezidentiale au votat impotriva Vioricai Dancila, sa fie prezenti si in turul al doilea si sa il voteze pe presedintele Klaus Iohannis.

In acest sens, presedintele PNL Neamt a mentionat ca urmeaza sa poate o serie de discutii si cu presedintii filialelor partidelor care au sustinut Guvernul PNL.

"Pentru turul al doilea ii indemn pe toti cei care au votat in primul tur cu un candidat care nu a obtinut voturile necesare pentru accederea in ultima faza a competitiei, sa vina spre candidatul PNL, spre domnul presedinte Klaus Iohannis. Spun asta pentru ca presedintele Klaus Iohannis a aratat in acesti 5 ani ca are conduita, ca a fost un aparator corect al valorilor fundamentale, a fost un sustinator clar si ferm al drepturilor si libertatilor individuale, al valorilor traditionale, crestin populare, crestin ortodoxe ale acestui popor, a dat dovada de toleranta. Voi avea discutii cu partenerii de act guvernamental din judet, care au votat motiunea de cenzura, sa il sustina pe presedintele Klaus Iohannis", a declarat deputatul Mugur Cozmanciuc.

Parlamentarul a adaugat ca in campania din turul al doilea PNL Neamt va avea o pozitionare prin care va sustine valorile pro-europene si transatlantice.

"Le vom aminti cetatenilor ca presedintele Klaus Iohannis va continua trendul acesta, de transformare a Romaniei intr-un hub energetic, intr-un hub de dezvoltare, iar Guvernul Orban va continua dezvoltarea tarii. (...) Presedintele Klaus Iohannis va continua drumul corect, ca impreuna sa facem Romania normala, ca tara noastra sa fie respectata, asa cum trebuie, la nivel international. Iar Guvernul Orban va da dovada de echilibru si va lucra pentru dezvoltare, inclusiv pentru dezvoltarea judetului Neamt", a mai spus deputatul Mugur Cozmanciuc, scrie Agerpres.

Presedintele PNL Neamt a subliniat inca odata ca nu vor fi taieri de pensii si salarii si a catalogat aceste mesaje ca fiind "minciuni, care se vor demonta, asa cum a fost demontata cea de aseara ca presedintele a purtat casca".

Klaus Iohannis a castigat primul tur de alegeri in judetul Neamt cu un procent de 36,5%, la peste 10 procente distanta de Viorica Dancila care a obtinut 26,10%.