Lia Olguta Vasilescu ii da replica lui Florin Citu, dupa ce acesta a spus ca exista o gaura in buget de 2 miliarde, sustinand ca el a omis sa spuna ca in anul 2016 deficitul bugetar la Fondul de Pensii era de 16 miliarde.

"Este o idiotenie! Omite sa spuna ca, in 2016, deficitul la Fondul de Pensii era de 16 miliarde. Din cunostintele mele de matematica, 16 este mai mare decat 2 miliarde sau 3, pana la sfarsitul acestui an. Noi am reusit sa reducem acest deficit prin transferul contributiilor pe care domnul Citu il contesta astazi. Daca ar vrea sa treaca pe excedent, ar trebui sa ceara Parlamentului sa urgenteze proiectul de lege, al domnului Teodorovici, si care reintroduce infractiunea de stopaj la sursa. Pentru ca, in continuare, pentru 2 milioane de angajati in Romania nu se platesc contributiile. Daca s-ar plati contributiile, nu am mai avea nici macar acest deficit de 3 miliarde la Fondul de Pensii.

Noi am preluat cu un deficit de 16 miliarde. PSD nu a facut altceva decat sa imbunatateasca aceasta situatie si cu banii respectivi sa poata face majorarile de pensii din ultima perioada. Eu inteleg ca, de fapt, domnul Citu, acum, cauta tot felul de pretexte pentru ca stie ca va veni austeritatea. Am vazut ca a facut acelasi balet ca si ministrul Muncii, cand a fost intrebat daca anul viitor va creste cu 40% punctul de pensie si a spus ca va respecta legislatia in vigoare. Da, dar sa ne spuna cu subiect si predicat ca o vor respecta astazi, ca maine s-ar putea sa o modifice si la 1 ianuarie sa fie alta legislatie in vigoare", a declarat Lia Olguta Vasilescu, potrivit realitatea.net.