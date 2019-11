Ana Birchall, fostul ministru al Justitie, a reactionat, intr-o postare pe Facebook, la explicatiile Vioricai Dancila, privind excluderea ei din PSD.

"In 'prea marea sa intelepciune', ca sa nu spun altfel, pentru a justifica executia mea din partid, d-na Dancila afirma:

«Dupa alegerile europarlamentare, am hotarat cu totii ca nu mai discutam despre justitie, guvernul nu va interveni in niciun subiect legat de justitie. Ne-am invatat lectia si nu vrem sa mai repetam greselile facute. Doamna Birchall a iesit in spatiul public cu teme legate de justitie si acest lucru i-a deranjat pe colegi. Faptul ca a iesit pe declaratii pe justitie fara sa aiba acest drept, aceasta posibilitate. Faptul ca noi am inteles votul de la europarlamentare si de atunci nu am mai vorbit despre justitie».

Pai doamna Dancila, era in fisa postului de ministru al justitiei sa vorbesc despre justitie, despre nenorocirile pe care le-am gasit in legile facute si in timpul mandatul dvs. de 'Comisia speciala Iordache' de exemplu, despre asaltul asupra justitiei, ca doar nu era sa vorbesc despre vreme sau despre brose....

Cat despre «Ne-am invatat lectia si nu vrem sa mai repetam greselile facute», tocmai asta am facut in calitate de Ministru al Justitiei: am respectat votul romanilor de la referendum care ne cerea sa punem punct greselilor facute in trecut in Justitie, sa oprim asediul nefast asupra justitiei si sa incepem sa recastigam increderea romanilor ca justitia si domnia legii chiar sunt respectate si aplicate.

P.S. Aseara am mai citit inca o minciunica, anume ca dvs., d-na Dancila, ati fi fost laudata in ultimul raport MCV! Ma indoiesc ca ati citit raportul, desi trebuia. Daca l-ati fi citit, ati fi observat ca NU sunteti deloc laudata, ci mai degraba criticata! In raportul MCV este laudata exact acea perioada in care mi-am exercitat mandatul, conform asteptarilor romanilor, acelasi mandat pe care dvs. il criticati!", a scris Ana Birchall pe Facebook.