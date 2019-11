Economia Romaniei, in ultimii trei ani, a fost condusa dupa doua bugete, unul prezentat in Parlament si altul pentru finantarea baronilor locali, exact metoda folosita de Al Capone, care avea un registru pentru Fisc si unul pentru el, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ministrul Finantelor, Florin Citu.

"Cam tot ce am gasit aici a depasit cele mai pesimiste asteptari. Mai mult, am aflat ca situatia reala nu era cunoscuta si nu era anticipata nici de partenerii nostri internationali. Deci informatiile care circulau nu erau cele reale. Concluzia este ca, in ultimii 3 ani, economia Romaniei a fost condusa dupa doua bugete si aici va spun foarte responsabil: a fost un buget, cel prezentat in Parlament si care nu a fost asumat nici de premier nici de ministrul Finantelor Publice, si un al doilea buget, care avea toate informatiile reale, un buget folosit pentru finantarea baronilor locali si asa mai departe. Este exact metoda, si nu am gasit alta comparatie, metoda folosita de Al Capone de a avea doua registre, un registru pentru fisc si unul pentru el", a explicat Citu, potrivit Agerpres.