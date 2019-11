Andrei Caramitru, membru USR, sustine ca "suntem in prag de insolventa ca tara".



"Eu am spus de luni de zile ca o sa intram in colaps financiar din toamna. Acum zice asta si ministrul Finantelor. Practic - cifrele sunt masluite si suntem in prag de insolventa ca tara.

Sigur ca cei care au facut nenorocirea asta trebuie sa plateasca. Citu are dreptate sa trimita parchetul peste ei. Dancila, Valcov si Teodorovici ca sa incepem de undeva.

Insa - bun - ce facem de acum incolo? Exista vreo solutie? Taiem o data pentru totdeauna pensiile speciale si banii pentru baroni prin PNDL? Sau nu? Ca daca nu - dam faliment toti ca sa continuam sa ii imbogatim pe astia cativa", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.