Fostul presedinte Traian Basescu este de parere ca, in ciuda faptului ca actualul sef de stat nu are adversar la prezidentiale, ar trebui sa aiba o dezbatere pentru consolidarea imaginii de politician.



”E nevoie sa faci macar una-doua intalniri in turul doi. Trebuia si in primul tur. Iohannis nu are practic adversar, dar pentru consolidarea imaginii dansului de politician care e deasupra doamnei Dancila, ii prindea foarte bine o demonstratie publica. Daca as fi fost in locul lui Iohannis, faceam 10 dezbateri.

Explicatia oficiala, a PNL si a lui Iohannis, nu tine. Cu poporul te intalnesti mult mai bine la televizor. La o intalnire directa te vezi cu maxim 2000 de oameni, televiziunea patrunde la cateva milioane.

E o tehnica de prezervare a diferentei, dar ar putea sa genereze o retinere a multor oameni sa mearga la vot, pentru ca orice roman isi doreste un presedinte curajos, care se duce sa-si infrunte competitorul. Eu asa cred.

Garantez ca presedintele Iohannis are votul meu, dar acest refuz de a avea macar o intalnire cu Dancila nu e cea mai buna solutie", a spus Basescu la B1 Tv, citat de libertatea.ro.