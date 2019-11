Adrian Nastase nu este de acord cu refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a avea o dezbatere cu Viorica Dancila, sustinand ca in 2004 nici el nu era incantat de o dezbatere cu Traian Basescu, dar a acceptat pentru ca romanii aveau dreptul sa faca o comparatie.

"Candidatul Iohannis spunea aseara ca respecta cutumele. Una dintre cutume este organizarea de dezbateri intre contra-candidatii la alegerile prezidentiale, in special inaintea turului al doilea. Iohannis nu vrea insa sa respecte aceasta cutuma. Propune 'suplimente alimentare' – conferinta de presa plus o dezbatere cu el insusi, saptamana viitoare.

Si care ar fi justificarea? Faptul ca Viorica Dancila are brosa si ca nu are sapca de la Trump? Mai concret, ea nu s-ar fi purtat democratic… Povestea asta cu 'conditionalitatea democratica' a fost inventata de americani in timpul Razboiului rece si a fost perfectionata de ei imediat dupa aceea. Imi aduc bine aminte de inceputul anilor ’90 (detaliile le gasiti in cartea mea, 'Lumea, americanii si noi'). 'Conditionalitatea democratica' a fost utilizata si ulterior. Va reamintesc vizitele lui Biden, Nuland, Gordon in Romania si presiunile politice pe care le-au facut, se pare ca inclusiv pentru avantaje economice. Descoperim acum, din scandalul transcrierilor convorbirilor intre Trump si presedintele Ucrainei, ca Biden nu era cel mai bun 'judecator de democratie'…

Si, in definitiv, intr-o lume civilizata, singurul 'judecator de democratie' il reprezinta poporul, il reprezinta alegatorii. Cu ce temei candidatul Iohannis imparte romanii in democrati si ne-democrati? Cu ce temei 'democratic' cere el desfiintarea unui partid politic? Un partid care a elaborat Constitutia post comunista din 1991 dar si pe cea din 2003, cea care a permis aderarea la NATO si la UE, un partid care a adoptat legile justitiei, un partid care a marcat, intotdeauna, cresteri economice semnificative ( 8,4% in 2004, de exemplu), un partid care s-a achitat cu responsabilitate de mandatul presedintiei UE. In plus, guvernul PSD a obtinut ca Sibiul sa fie capitala curlturala a Europei in 2007 si a finantat o mare parte din infrastructura necesara. De altfel, in perioada 2001-2004, FDGR, condus de Iohannis a avut un protocol de colaborare cu PSD (textul il gasiti pe internet). Atunci PSD, la guvernare, era 'frecventabil' pentru primarul Iohannis?

Si, in definitiv, cu ce drept candidatul Iohannis – cel cunoscut pentru nenumaratele incalcari ale Constitutiei si nerespectarea deciziilor Curtii Constitutionale – isi permite sa afirme ca Viorica Dancila, candidatul PSD, votat democratic de peste doua milioane de cetateni in primul tur al alegerilor de catre cetateni romani, nu se califica, 'democratic' pentru o dezbatere publica? Jenant…

Intr-o dezbatere serioasa, Iohannis ar putea explica de ce a functionat pe pilot automat

Intr-o dezbatere serioasa, Iohannis ar putea explica de ce, timp de cinci ani, in politica externa, el a functionat pe pilot automat, punand in aplicare doar ceea ce decideau altii la Bruxelles sau Washington. Cei care isi urmareau, in timpul asta, in primul rand, propriile interese. Demonizau Rusia sau China dar faceau investitii de miliarde sau incheiau contracte de miliarde in aceste tari. Exemplul cel mai recent il reprezinta vizita lui Macron la Shanghai, unde a incheiat cu chinezii contracte de 15 miliarde de dolari. Langa Shanghai, americanii au deschis o fabrica Boeing si o uzina Tesla. Orbanul de la Budapesta l-a avut ca invitat pe Putin. Ar fi multe de explicat, intr-o dezbatere, despre ce a facut si, mai ales, ce nu a facut Iohannis pentru politica externa dar si in politica interna.

A afirmat ca principala sa realizare a fost daramarea guvernului Romaniei. Trista 'realizare' pentru un bilant al activitatilor, timp de cinci ani, ca presedinte al statului., mediator intre puterile acestuia.

Revenind la dezbatere. Imi aduc aminte de alegerile prezidentiale din 2004 – cand am lansat sloganul «Spre normalitate. Romania normala», preluat acum de Iohannis. Nu eram entuziasmat de ideea unei dezbateri cu Basescu. Stiam ca are „gura mare”, ca va fi agresiv in dezbateri. Eu nu sunt genul asta. Aveam ca argumente realizarile economice si de politica externa din timpul mandatului de premier. Unii spun ca in dezbatere a contat mai mult fraza lui cu blestemul romanilor de a alege intre doi fosti comunisti (acum stim ca unul era chiar nomenclaturist iar CNSAS considera ca era si securist). As fi putut poate sa anunt ca nu accept o dezbatere cu un 'penal'. Basescu, la momentul acela avea dosarul cu Flota la instanta (dosar inchis la o luna dupa alegeri pe motiv ca dosarul fusese trimis la instanta cu o alta semnatura! Se pare ca modelul asta s-a aplicat si mai tarziu). Nu am facut-o din respect pentru alegatori. Si ei au decis…

Asta inseamna democratie. Respect pentru ceilalti, inclusiv pentru majoritate, chiar atunci cand nu-ti convine decizia lor. Nu poti sa te consideri democrat daca anunti ca 'nu vei mai da o sansa' in mandatul viitor unui candidat de premier de la PSD. Daca romanii vor hotari asa, va trebui sa te supui. Asta inseamna democratie.

Dar poate, mai bine, «Fara Iohannis dupa turul doi!»", a scris Adrian Nastase pe blogul sau.