Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a afirmat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis "traieste in alta lume", "undeva in stratosfera, stapan peste o Romanie in care exista doar Partidul National Liberal", mentionand ca acesta se teme de o dezbatere, o confruntare directa cu ea.



"Vorbim despre actualul sef de stat si fostul prim-ministru al tarii, numit in functie chiar de dumneavoastra, domnule Iohannis, anul trecut. Pentru o tara intreaga, dar nu si pentru acest presedinte, este normal, corect si democratic sa existe o dezbatere directa, o confruntare de idei si programe intre cei care vin si cer votul romanilor pe 24 noiembrie. In 2014, Klaus Iohannis ne spunea textual ca o dezbatere intre contracandidatii din turul doi al alegerilor prezidentiale este absolut necesara si asteptata de toti romanii. Se pare ca multe s-au intamplat in acesti cinci ani de mandat cu principiile si convingerile dumnealui, daca acum, la aceste alegeri, ne spune practic in fata ca romanii nu mai merita o astfel de dezbatere. Urmand aceasta logica, ne putem astepta ca presedintele sa spuna curand ca romanii nu mai merita nici sa-si exprime prin vot optiunea politica daca aceasta nu este Partidul National Liberal", a afirmat Dancila intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul PSD.

Ea considera ca presedintele Iohannis le-a multumit doar celor care l-au votat, ignorandu-i complet pe ceilalti romani care au mers la vot si nu au votat Partidul National Liberal.

Dancila a spus ca presedintele isi "aroga meritele pentru buna desfasurare a alegerilor din diaspora, desi cele trei zile de vot, cresterea numarului de sectii de votare si votul prin corespondenta sunt meritele Guvernului Dancila", scrie Agerpres.

"Domnule Iohannis, cred ca traiti in alta lume. Cred ca domnul Iohannis fie se vede undeva in stratosfera, stapan peste o Romanie in care exista doar Partidul National Liberal, deasupra tuturor cetatenilor acestei tari si a votului exprimat de ei, deasupra celorlalti candidati, deasupra Constitutiei si se teme de o confruntare cu mine", a mai spus Dancila, adaugand ca seful statului se teme de o confruntare directa cu ea.

O dezbatere intre candidati, a apreciat Dancila, ar demonta toata propaganda si "toate atacurile mizerabile" la adresa sa si a PSD.

"Este o dilema. Sper sa o lamureasca, curand, domnul presedinte. Realitatea este ca o astfel de dezbatere in fata tuturor romanilor ar demonta imediat toata propaganda si toate atacurile mizerabile din ultimii ani la adresa mea si a Partidului Social Democrat. Probabil de aici acest refuz pe care s-a tot chinuit sa-l explice in mod ridicol si cu non-argumente pana in acest moment. Eu, insa, sunt un om rabdator. Inca il astept pe domnul Iohannis sa gaseasca intelepciunea, taria si mai ales curajul de a accepta invitatia mea la dezbaterea pe care romanii o cer si o merita", a mai adaugat liderul PSD.

Dancila isi doreste ca presedintele sa vina la o dezbatere in fata tuturor romanilor, nu la o dezbatere doar in fata membrilor PNL, mentionand ca ea a acceptat invitatia de la TVR, unde il invita si pe contracandidatul ei duminica.

Dancila, catre Iohannis: De ce i-ati mintit pe romani?

Liderul PSD i-a transmis presedintelui Iohannis ca are mai multe subiecte pentru aceasta dezbatere.

"Ati promis in campania electorala din 2014 ca veti renunta la imunitatea oferita de functia prezidentiala. De ce i-ati mintit pe romani? Cum v-ati facut dumneavoastra datoria de presedinte pentru care v-au ales si v-au platit cetatenii, daca in timpul mandatului ati stat mai mult in vacanta decat la munca? Uitati o alta "gluma" pe care ati facut-o astazi, si anume ca ati avut doar 3 concedii in 5 ani. La asta chiar am ras. Oare maine ce o sa ne mai spuneti, ca stati in chirie? Ca presedinte care a calcat in picioare Constitutia si a sfidat apoi deciziile Curtii Constitutionale, credeti ca meritati voturile romanilor pentru un al doilea mandat, la care va da dreptul tocmai Constitutia Romaniei? Ati facut promisiuni mari pentru tara, domnule Iohannis, de exemplu intrarea Romaniei in Schengen sau ridicarea vizelor pentru Statele Unite ale Americii, dar nu ati reusit sa va intoarceti in tara decat cu o sapca si trei poze. E normal, domnule presedinte, sa nu va respectati in 5 ani de zile angajamentele si sa veniti acum sa cereti cu seninatate un al doilea mandat?", si-a prezentat Dancila temele de discutie.

Dancila sustine ca presedintele ar avea o "problema de coruptie cat casa"

"Pai, domnule Iohannis, daca nu aveti probleme cu casele, cum a fost eliminata cea de-a sasea? (...) Domnule Iohannis, poate ne spuneti pana la urma adevaratul motiv al refuzului de pana acum de a participa la o dezbatere cu mine, ca sa lamuriti dumneavoastra personal dilema despre care vorbeam. Este teama de o confruntare brutala cu esecul dumneavoastra ca presedinte sau este dispretul fata de romani? (...) Si o ultima intrebare, care sa va ajute sa faceti un bilant fulger al celor 5 ani de mandat: domnule Iohannis, chiar nu va ingrijoreaza absenta dumneavoastra din costumul de presedinte pe care-l purtati? Nici rusine nu va provoaca", i-a mai transmis Dancila lui Iohannis.